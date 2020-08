La finanza sequestra cartine, filtri per sigarette e vestiti falsi alla Fiera

I finanzieri etnei hanno concluso un’operazione culminata con il sequestro di oltre 70 mila di prodotti illegali. Si tratta di accessori ai tabacchi da fumo (cartine, filtri), posti in vendita al dettaglio senza l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, da parte di un cittadino cinese che stazionava presso il mercato della “Fera o Luni”. à Gli articoli posti sotto sequestro venivano venduti ad un prezzo concorrenziale rispetto ai venditori autorizzati, in totale evasione dell’imposta di consumo, introdotta con la Legge di Bilancio 2020. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è prevista una tassa ulteriore per tutti i prodotti accessori dei tabacchi da fumo, tra i quali cartine e filtri per sigarette, che possono essere venduti al pubblico esclusivamente da rivendite in possesso della licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Per tale ragione, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti illegali e segnalato il commerciante cinese all’Agenzia delle Dogane e Monopoli Direzione Regionale per la Sicilia, per la violazione del Testo Unico delle Leggi in materia doganale, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per un importo fino a di 50 mila euro. Inoltre, durante l’intervento, i finanzieri hanno notato un secondo soggetto extracomunitario che, alla loro vista, si è dato a precipitosa fuga, abbandonando su di una bancarella improvvisata 188 capi di abbigliamento, tra polo, pantaloni e scarpe contraffatti che sono stati sequestrati penalmente.

