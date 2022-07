Gli sequestrano il motorino ed invece di firmare il verbale fa un disegno osceno: denunciato 22enne

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato in stato di libertà un 22enne, con diversi precedenti, per il reato di vilipendio. Dopo essere stato fermato da una volante mentre, in tarda serata, transitava a bordo di uno scooter in prossimità di piazza teatro Massimo, è stato sanzionato per mancanza di copertura assicurativa e perché il ciclomotore risultava sottoposto a sequestro amministrativo. Si è proceduto ad un nuovo sequestro, mentre venivano redatti i relativi verbali, nello spazio riservato alla firma, ha scritto una frase ingiuriosa accompagnata da un disegno osceno, beccandosi così una denuncia.