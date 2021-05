Controlli antidroga in una masseria di Adrano, denunciato un 56enne

Dentro una busta in plastica trasparente sono statti ritrovati circa sessanta grammi di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato locale.

Gli agenti del commissariato di Adrano,insieme all’unità cinofila ed alla squadra mobile di Catania, hanno denunciato un uomo di 56 anni, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Grazie all’aiuto del cane antidroga “Elvis” , si è proceduto a perlustrare una masseria, che si estende per diverse centinaia di metri quadri nel territorio di Adrano. Dopo aver accuratamente perquisito l’intera residenza, l’attenzione del cane è stata attirata da un vano tecnico in cui è collocata l’autoclave che consente la fornitura dell’acqua all’intera masseria. Proprio dietro la porta d’ingresso che consente l’accesso al vano, il cane ha fiutato la presenza di stupefacente. I sospetti dei poliziotti e l’infallibile fiuto del collega a quattro zampe hanno avuto conferma: dentro una busta in plastica trasparente sono statti ritrovati circa sessanta grammi di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato locale. L’uomo denunciato e la sostanza stupefacente sequestrata sono adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.