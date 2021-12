Beccato un corriere della droga lungo l'autostrada A18: trasportava 64 chili di "erba"

Un carico ingente di droga è stato sequestrato dalla squadra mobile: sono ben 64 i chili di marijuana scovati dagli agenti all'interno di un autoarticolato ed è stato arrestato un 31enne straniero, I.E per detenzione ai fini di spaccio. I fatti sono accaduti lo scorso 6 dicembre quando una pattuglia della polizia stradale, insospettita dall’andatura lenta del veicolo, ha proceduto al controllo di un mezzo autoarticolato lungo l’autostrada A18, in prossimità della area di servizio “Aci Sant’Antonio”.

Alla guida del mezzo vi era il 31enne straniero che è apparso subito nervoso fornendo informazioni confuse in merito al carico trasportato (frutta e verdura) e alla sua destinazione. Così gli agenti hanno richiesto l'intervento della squadra cinofili e il cane Maui ha dimostrato subito di essere attratto dalla zona centrale del rimorchio. E’ sopraggiunto quindi il

personale della mobile e, in considerazione delle risposte approssimative fornite dal conducente in merito al carico trasportato, hanno perquisito il mezzo. Gli agenti hanno trovato

tra le pedane in legno contenenti prodotti ortofrutticoli 110 involucri in plastica racchiudenti ciascuno circa 600 grammi di marijuana per un peso complessivo di 64 chili, come detto, e del valore di circa 400mila euro. Il conducente del mezzo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.