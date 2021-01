Scoperto un deposito di marijuana grazie all'app "Youpol"

La squadra volanti della polizia etnea ha sequestrato a carico di ignoti 375 grammi circa di marijuana, grazie ad una segnalazione giunta tramite l'app "Youpol". I poliziotti, insieme al “collega” a quattro zampe Maui, hanno effettuato un controllo in alcune abitazioni nel quartiere di San Cristoforo alla ricerca di droga. Nello specifico, all’interno di due abitazioni vicine e comunicanti attraverso cortili interni, ormai disabitate da tempo, è stato scoperto un deposito per conservare e preparare la droga e quella che era diventata la base per la cessione. Grazie al fiuto di Maui e all’attento controllo del personale, è stata rinvenuta e sequestrata marijuana già suddivisa in dosi pronte per la vendita, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.