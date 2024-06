La guardia di finanza sequestra 2.244 cd e dvd falsi alla "fera o' luni"

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato 2.244 cd e dvd falsi, esposti in una bancarella del mercato cittadino della "fera o’luni". Un catanese, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali specifici, è stato denunciato alla procura della repubblica di Catania. L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio condotti dal I gruppo Catania. I finanzieri hanno notato una bancarella che esponeva un grosso quantitativo di supporti audiovisivi, le cui etichette apparivano chiaramente contraffatte. Un esame più approfondito ha rivelato che i cd e dvd erano privi del marchio Siae e confezionati in bustine trasparenti, corredate da fotocopie a colori delle locandine originali di film e delle compilation musicali. Il sequestro eseguito dalle fiamme gialle ha permesso di sottrarre dal mercato illegale merce che, se venduta, avrebbe fruttato oltre 4.000 euro.