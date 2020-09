Sequestrati dalle fiamme gialle oltre 90mila giocattoli e prodotti per la scuola falsi

I militari delle fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro oltre 90mila articoli per la scuola e giocattoli contraffatti in un esercizio commerciale di Misterbianco e denunciato il titolare. In particolare, al fine di garantire alla cittadinanza un inizio di anno scolastico in piena serenità e sicurezza, i finanzieri della compagnia di Catania hanno intensificato i servizi presso cartolerie e rivenditori all’ingrosso volti a sottrarre dal mercato articoli contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute.

Nella circostanza, i militari hanno individuato il grossista, che riforniva molti commercianti dell’area metropolitana e che, per eludere i controlli, deteneva gran parte della merce illecitamente commercializzata in un magazzino non dichiarato e poco distante dalla sede dell’azienda.

Tra gli articoli sequestrati non potevano mancare gli zaini dei supereroi come Spiderman o dei più noti personaggi della Disney (Topolino e Minnie). Particolare preoccupazione ha destato il rinvenimento di numerosi giocattoli potenzialmente pericolosi sia per la sconosciuta composizione dei materiali e, soprattutto, dalla scarsa qualità costruttiva. Tristemente noti sono, infatti, i casi di bambini che si sono soffocati a causa di prodotti

dalle scadenti caratteristiche produttive e non sicuri. Peraltro, è importante considerare che l’immissione in commercio di un così considerevole

numero di prodotti illeciti a prezzi altamente concorrenziali avrebbe influito negativamente nell’economia legale del settore, creando ulteriori difficoltà in un periodo storico non certo facile per gli onesti imprenditori. L’intervento si è quindi concluso con il sequestro di 90.154 articoli contraffatti e con la

contestuale denuncia a piede libero dell'imprenditore, un cittadino cinese, per commercio di prodotti con segni falsi, utilizzo di segni mendaci e ricettazione.