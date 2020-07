Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La finanza sequestra giocattoli e occhiali da vista cinesi | Video

Sono oltre 12mila i prodotti finiti nel mirino delle fiamme gialle nell'ambito di un sequestro di merce non regolamentare. Si tratta di giocattoli contraffatti e occhiali da vista non sicuri trovati in un esercizio commerciale all’ingrosso sito nella zona del centro storico di Catania e gestito da una cittadina cinese