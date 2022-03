Sequestrata una costruzione abusiva a Stazzo

I finanzieri della sezione operativa navale della guardia di finanza di Catania hanno sottoposto a sequestro un immobile posizionato sul litorale, in prossimità della linea demaniale marittima, a Stazzo. La struttura, ancora in fase di realizzazione, è stata individuata da una motovedetta del reparto navale catanese nel corso di una missione di controllo e monitoraggio della costa. Le verifiche hanno consentito di riscontrare che l’immobile sarebbe stato realizzato senza i necessari titoli autorizzativi, in una località che ricade sotto la tutela di diversi vincoli paesaggistici. Sono stati segnalati i alla Procura Distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Catania due soggetti per abuso edilizio e violazioni in materia ambientale e sottoposto a sequestro (convalidato dal gip) l'immobile.