Gira in auto con 42 grammi di marijuana, arrestata presunta spacciatrice

La polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio la pluripregiudicata catanese Letizia Bellia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti delle volanti, impegnati nell’attività di controllo del territorio nel quartiere Nesima, in transito in via San Pio X, hanno riconosciuto la donna, nota per reati in materia di stupefacenti. Hanno effettuato un controllo ed all' interno della sua auto c'era un forte odore di marijuana. Infatti, sotto il sedile lato guida è stata rinvenuta e sequestrata una busta contenente 50 bustine di plastica con chiusura ermetica con dentro "erba" per un peso complessivo di 42 grammi.

La donna ha consegnato spontaneamente ai poliziotti la somma di 25 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, sequestrata in quanto presumibile provento dell’attività di spaccio. Effettuata la perquisizione anche presso l’abitazione della donna, è stata condotta in questura per gli adempimenti di rito. Oltre ad annoverare precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, la donna è sottoposta all’obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri di Nesima ed all’avviso orale emesso dal questore di Catania nel marzo scorso. E' stata quindi arrestata e, su disposizione del pm di turno, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si celebrerà nella mattinata odierna.