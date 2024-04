Gira in strada con una tuta e una ventiquattrore: 22enne nascondeva due chili di marijuana

Un 22enne catanese, residente nel quartiere Villaggio Sant’Agata, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia d Fontanarossa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli inquirenti avevano scorto più volte il giovane in zone della città ritenute particolarmente "calde" per la vendita di droga, mentre si aggirava con una valigetta ventiquattrore portadocumenti, vestito con una tuta da ginnastica. Questo insolito abbinamento ha insospettito i carabinieri, che hanno predisposto delle verifiche per capire chi fosse il giovane, da dove provenisse e cosa portasse nella valigia sospetta.

Nascondeva la droga al Villaggio Sant’Agata

La base logistica è stata individuata in una palazzina del Villaggio Sant’Agata. Verso mezzogiorno è scattato il blitz. Una squadra si è così posizionata in modo tale da bloccare ogni possibile tentativo di fuga dall’edificio, mentre altri militari sono entrati silenziosamente nell’androne, cominciando ad ispezionare i locali condominiali, dal sottoscala al sottotetto. Proprio all’ultimo piano, i carabinieri si sono infine trovati davanti a due porte, una aperta e una chiusa a chiave, intuendo perciò che proprio quell’ultima soglia potesse nascondere il deposito per la droga.

La perquisizione in soffitta

Messa in sicurezza la soffitta, che è stata sorvegliata da alcuni operatori, è stata fatta irruzione nell’appartamento in cui il ragazzo viveva con i genitori. In un primo momento durante la perquisizione sono stati trovati nella sua camera da letto 2 bilancini di precisione, una bilancia da cucina, una macchinetta per sottovuoto, varie buste di plastica e 580 euro in contanti. Poi, assieme al giovane, i carabinieri sono saliti nel vano sottotetto, del quale il ragazzo aveva le chiavi, e hanno è stata recuperata la valigetta e un trolley che erano stati nascosti dietro alcuni mobili in disuso.

Il sequestro e l'arresto

All'interno erano presenti 4 buste di plastica contenenti ognuna più di 500 grammi di marijuana, per un peso complessivo di oltre di 2 chili. E' quindi scattato il sequestro, mentre il pusher è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. Nell’ultimo mese, i carabinieri del comando etneo hanno sequestrato otre 1,5 kg di crack, 6 kg di cocaina, 1 kg di hashish e 2,5 kg di marijuana.