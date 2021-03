Sequestro di merce irregolare in un deposito cinese: c'erano anche saturimetri

I saturimetri ed i termorilevatori non erano conformi alle normative in vigore, mentre i giocattoli contraffatti potevano rappresentare un pericolo per la salute dei più piccoli

I finanzieri etnei hanno sottoposto a sequestro oltre 300 mila giocattoli contraffatti e dispositivi medico-sanitari non conformi in un esercizio commerciale di Misterbianco e denunciato il titolare all’autorità giudiziaria. Dopo una serie di attività informative e di analisi,i militari della guardia di finanza di Catania hanno intrapreso il controllo nei confronti di un grossista che si supponeva avesse della merce non regolare. Nello specifico, sono stati rinvenuti un notevole quantitativo di giocatoli contraffatti ed altamente pericolosi per la salute. Tra gli articoli sequestrati non potevano certo mancare i supereroi della Marvel come Spiderman o i più noti personaggi della Disney. Nel corso dell’attività ispettiva, le fiamme gialle hanno anche individuato numerosi termometri ad infrarossi e saturimetri pericolosi sia per la sconosciuta composizione dei materiali, che per gli effetti dannosi che avrebbero potuto creare alla salute dell’uomo. Basti pensare ad un’errata rilevazione di temperatura corporea o ad un’errata misurazione della saturimetria (l’ossigenazione del sangue appunto) uno dei parametri di riferimento per monitorare l’andamento del Coronavirus.