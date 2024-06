Tenta di imbarcarsi con dei proiettili in valigia, denunciato un 50enne

Gli agenti della polizia di Frontiera di Catania in servizio presso l’aeroporto, hanno individuato un passeggero in possesso di cinque cartucce, inesplose e di grosso calibro, occultate all’interno del proprio bagaglio. Lo scorso 11 giugno, un passeggero 50enne che stava per imbarcarsi per raggiungere un paese europeo, mentre si sottoponeva ai controlli di sicurezza, è stato trovato in possesso del materiale esplodente, senza alcun giustificato motivo. E' stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura di Catania per il reato di possesso di munizioni. Il materiale è stato posto sotto sequestro.