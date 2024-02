Nel mercato della droga etneo è arrivato il "wax": eseguito il primo sequestro

Per la prima volta a Catania, i carabinieri del nucleo operativo di piazza Dante si sono imbattuti nel sequestro di una nuova tipologia di droga finora non diffusa sul mercato clandestino etneo, il "wax", ritrovato nell'abitazione di un 24enne bulgaro. Si tratta, nello specifico, di un concentrato di cannabis che si ricava dalle piante miscelando cime e foglie con un gas liquefatto, allo scopo di separare la sostanza attiva ed ottenere una resina simile a cera. Questo condensato ha una percentuale di thc che può arrivare anche all'80 per cento, con effetti molto più forti del prodotto normalmente spacciato nelle piazze catanesi. Il giovane sponsorizzava la vendita di questo potente allucinogeno online, essendo amministratore di una chat in cui proponeva l'acquisto sia al dettaglio che all'ingrosso.

Le ordinazioni avvenivano online

E proprio dall’analisi di questi messaggi intercorsi tra il ragazzo e i numerosi clienti che lo contattavano per acquistare non solo wax, ma anche ketamina e metanfetamine, sono risaliti alla sua identità e quindi alla sua abitazione. Chiariti quindi i vari contorni dell’attività di spaccio, l’altro pomeriggio è così scattato il blitz presso l’abitazione del giovane, condivisa con la fidanzata. Appena entrati, i carabinieri hanno trovato sul tavolo della cucina una busta trasparente contenente una decina di grammi di marijuana con accanto un bilancino di precisione digitale. Nascosto in un pensile della stessa stanza, è stato recuperato un barattolo nel quale vi erano altri 14 grammi della stessa sostanza e numerose bustine per il confezionamento delle dosi.

Un grammo di "wax" costa 100 euro

La perquisizione è stata estesa anche alla camera da letto della coppia e, all’interno dell’armadio, erano nascosti ben 5 barattoli di wax, per un peso complessivo di quasi 100 grammi. Merce "preziosa", se si pensa che questo tipo di droga, vantando concentrazioni di cannabinoidi fino all’80%, poiché è un estratto puro e più concentrato ottenuto dalle inflorescenze di cannabis, Il valore della droga era decisamente considerevole, dato che il costo di acquisto è pari a 100 euro al grammo e la vendita totale avrebbe fruttato circa 10 mila euro. Assieme allo stupefacente, i militari hanno posto sotto sequestro circa 2.500 euro, considerati proventi dello spaccio. La droga sarà ora esaminata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Catania. L’arresto del giovane pusher, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania.