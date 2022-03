Sequestrati 12 orologi contraffatti in aeroporto

Sono stati sequestrati 12 orologi falsi all'aeroporto di Catania. La scoperta da parte dei funzionari Adm e della guardia di finanza nel corso di un controllo su un passeggero in arrivo dalla Turchia. Gli orologi riportavano i loghi di noti marchi. Per l'uomo scatteranno le sanzioni previste dalla legge europea in casi di introduzione di piccoli quantitativi di merce contraffatta da paesi extra Ue, che prevedono una multa da cento a settemila euro, oltre al sequestro della merce.