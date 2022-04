Controlli sulla filiera ittica, sequestrata una rete dentro il porto di Catania

La capitaneria di porto di Catania ha svolto in questi giorni, insieme agli uffici marittimi di Riposto e Acireale, un’intensa attività di contrasto alle attività illecite in materia ambientale e di pesca marittima. Le ispezioni sono state messe in atto in tutto il territorio di giurisdizione: all’interno dei porti, nei punti di sbarco dei prodotti ittici, nei centri di maggior commercializzazione e lungo le arterie stradali utilizzate per il trasporto. L’attività operativa si è svolta sia di notte che di giorno, consentendo l’accertamento di due illeciti amministrativi per un importo complessivo di 3mila euro presso il Maas di Catania, per mancanza di documenti di tracciabilità e conseguente sequestro di 357 kg di alaccia e 216 kg di vongole e cozza. In mare, l'equipaggio del battello GC. B128 ha effettuato un sequestro di una rete di circa 500 metri di lunghezza, “calata” abusivamente all’interno del porto di Catania da ignoti. Avrebbe potuto compromettere anche la sicurezza della navigazione delle unità navali in ingresso ed uscita dal porto catanese. Sono in corso le attività di polizia giudiziaria tese all’individuazione dei responsabili per denunciarli all'autorità giudiziaria.