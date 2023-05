Maxi serra di marijuana scoperta a Picanello, 90 piante trovate all'interno di un garage

Un ingente sequestro di piante di marijuana è stato eseguito a Picanello dagli agenti della quinta sezione volanti della questura di Catania. Grazie al loro fiuto investigativo ed all'odore avvertito nel passare da via Stanislao Mattei, i poliziotti hanno scoperto che un garage della vicina via Gaspare Spontini era stato trasformato in una coltivazione di marijuana, con all'interno 90 piante alte fino a 150 centimetri. La serra era provvista di lampade e sistemi di illuminazione, in modo tale da accelerare la crescita della cannabis indica.

Una parte dello stupefacente era già essiccato, ed il materiale frazionato era pronto per essere suddiviso in dosi, da smerciare al dettaglio probabilmente nelle piazze del quartiere, con una produzione a chilometro zero. Ogni "spiffero" era stato rivestito con del panno per evitare la diffusione degli odori all'esterno, comunque inevitabile vista la quantità dello stupefacente presente. Si è proceduto con il sequestro della piantagione a carico di ignoti, compresi 41 steli in fasi di essicazione e 576 grammi di marijuana sfusa, avviando le indagini per risalire ai responsabili. Tra il materiale probatorio figurano anche 24 lampade solari, 24 trasformatori e parte dei tubi di

areazione. Ai controlli hanno preso parte anche il personale Enel (pare che l'allaccio alla rete elettrica fosse irregolare) ed i vigili del fuoco.