Controlli sulla filiera del tonno, sequestro da due tonnellate a Riposto

La guardia costiera ha concluso l'operazione "Bft Fishing Campain 2024", condotta nell’ambito territoriale delle Capitanerie di porto della Sicilia orientale,con diverse ispezioni effettuate durante la stagione di pesca del tonno rosso, che vede svolgersi proprio in questo periodo dell’anno frenetiche attività di cattura in tutta la Sicilia e nel resto del Mediterraneo.a effettu Sotto il coordinamento regionale del Centro di controllo area pesca (Ccap) della direzione marittima di Catania, sono stati effettuati oltre 500 controlli in tutta la Sicilia orientale. Gli ispettori pesca hanno operato sia in mare che a terra, negli approdi, nei punti di sbarco e lungo la filiera di distribuzione del pescato. L’operazione ha portato alla rilevazione di 16 reati, sia amministrativi che penali, al sequestro di un attrezzo da pesca ed all'emissione di sanzioni pecuniarie per un totale di circa 32 mila euro. Inoltre, sono state sequestrate circa 8 tonnellate di pesce, evidenziando un nuovo incremento degli illeciti legati alla cattura e alla commercializzazione illegale del tonno rosso.

Particolarmente rilevante è stata l'attività dei team ispettivi della guardia costiera di Catania, Siracusa, Riposto ed Acireale. Grazie a un'accurata attività informativa, sono state rinvenute circa 7 tonnellate di tonno rosso privo della documentazione necessaria a certificarne la tracciabilità e la legale cattura. In particolare, la guardia costiera di Siracusa ha intercettato un peschereccio al largo di Portopalo di Capo Passero con circa 5 tonnellate di tonno illegalmente detenuto. Mentre a Riposto è stato sanzionato il conducente di un furgone isotermico con a bordo oltre 2 tonnellate di tonno rosso. Le sanzioni elevate nei confronti dei contravventori ammontano a circa 5300 euro, con la decurtazione dei punti alla licenza di pesca e al comandante del peschereccio coinvolto.

Dopo gli accertamenti sanitari da parte dei medici veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, la maggior parte del prodotto ittico sequestrato è stata donata a associazioni caritatevoli e di beneficenza. La guardia costiera di Messina ha operato un ulteriore sequestro di 7 esemplari di tonno rosso, per un peso totale di circa 750 kg, durante un controllo allo sbarco. Il prodotto è stato trovato in cattivo stato di conservazione, riposto al di fuori delle celle frigo e conseguentemente dichiarato non idoneo al consumo dai medici dell’Asp di Messina.