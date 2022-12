Serie tv, via Crociferi diventa un mercato di inizio 900 per "L'arte della gioia" di Goliarda Sapienza

Via Crociferi, torna a essere set. La strada di Catania più amata dai registi italiani e stranieri, già location di grande impatto per numerose produzioni cinematografiche, sta ospitando in questi giorni le riprese della serie tv "L'arte della gioia" tratta dal romanzo omonimo della scrittrice catanese Goliarda Sapienza.

Per l'occasione via Crociferi e la vicina via Alessi, con la sua iconica scalinata, sono già state trasformate in un mercato con tanto di prodotti locali esposti su banchi dei venditori di frutta e verdura. Il basolato nero della via delle chiese barocche è stato reso ancor più nero dalla terra lavica sparsa sul selciato dagli addetti alla produzione e ai lati della strada stazionano vetture di inizio secolo, per una volta non in divieto di sosta.

Nei prossimi giorni le riprese interesseranno anche piazza Dante, piazza Duomo e il cortile del palazzo Sangiuliano di piazza Università. Le riprese della serie, prodotta da Sky Original per la regia di Valeria Golino, continueranno in città fino al 17 dicembre. Il debutto dell'adattamento televisivo de "L'arte della gioia" è previsto per il 2023 su Sky e Now.