Aveva in casa una serra indoor di marijuana: arrestato

Aveva in casa una serra indoor di marijuana ed è stato scoperto dai carabinieri. E' accaduto a Giarre: i militari, con i colleghi del nucleo cinofili, hanno arrestato un 37enne del posto accusato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri avevano notato che nell'abitazione dell'uomo, in via delle Province, vi era un consistente via vai tale da divenire un punto di riferimento per alcuni consumatori di droga, che, più volte, erano stati notati in quella zona. Così i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare: appena l'uomo ha aperto il portone è apparso chiaro che all'interno dell'abitazione vi erano grandi quantità di droga. Infatti i carabinieri sono stati “investiti” da un inequivocabile odore, quello della canapa indiana.

L’uomo, dopo gli iniziali momenti di perplessità, ha accompagnato inizialmente i militari nel proprio appartamento sito al secondo piano salvo poi condurli, evidentemente perché si

era reso conto che sarebbe stato scoperto vista anche la presenza del cane antidroga Dayla che aveva già “fiutato” in maniera evidente, all’appartamento del piano sottostante al cui interno avrebbe infatti realizzato un’attrezzatissima serra indoor.

Qui l’uomo si sarebbe occupato della cura di 91 piantine di “cannabis indica”, con un’altezza di circa 70 centimetri, tutte invasate, accudendole con un sofisticato sistema di

riscaldamento con lampade alogene e ventilazione mediante aeratori. Il 37enne è stato arrestato e si trova ai domiciliari.