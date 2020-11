Serve caffè e bevande oltre l’orario: chiuso un chiosco

I carabinieri di piazza Dante, nell’ambito delle attività per garantire l’osservanza delle norme per il contrasto al Covid 19 hanno effettuato dei controlli presso quegli esercizi commerciali che, per loro stessa natura, sono maggiormente esposti ai potenziali rischi derivanti dall’aggregazione sociale. In particolare però i militari hanno constatato che, in un chiosco in piazza Dei Miracoli, veniva esercitata la distribuzione di bevande agli avventori ben oltre l’orario consentito dal vigente Dpcm, motivo per il quale è stata così elevata la prevista sanzione amministrativa nei confronti del titolare e la chiusura per 2 giorni dell’attività.

