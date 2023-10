Servizi comunali, il presidente di Asec Trade incontra il II municipio di Catania

Il presidente dell’Asec Trade Giovanni La Magna ha incontrato stamattina il consiglio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” presso la sede del Castello di Leucatia. Ad aprire i lavori della conferenza dei servizi il presidente del II municipio Claudio Carnazza che ha ribadito l’importanza di questo tipo di appuntamenti per parlare di tutte le opportunità che possono essere messe a disposizione dell’intera cittadinanza.

“Con il presidente di Asec Trade La Magna cominciamo un programma che ci porterà a dialogare con tutte le aziende partecipate del comune di Catania- sottolinea Carnazza- i municipi sono il front office istituzionale con cui si relazionano, ogni giorno, migliaia di cittadini che chiedono servizi efficienti e una città più vivibile. È nostro dovere dare, in questo contesto, risposte precise e attivare tutte quelle iniziative e collaborazioni necessarie anche in vista delle festività natalizie. Energia e gas per una società municipalizzata che appartiene a tutti i cittadini catanesi. Confrontarsi con il territorio vuol dire conoscere l’anima dei vari quartieri del capoluogo etneo"

“La nostra azienda opera nel libero mercato in tutta la Sicilia e, ultimamente, anche in Calabria- afferma il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna- sin dal primo momento del mio insediamento siamo riusciti ad ottenere risultati straordinari a dimostrazione dell’efficacia di una strategia mirata al conseguimento di obiettivi che coniugano l’attenzione al cliente con la creazione di valore: la gente ci sceglie proprio per il rapporto diretto che riusciamo ad istaurare con l’utente. Siamo molto soddisfatti per i risultati raggiunti nel bilancio di esercizio del 2022 ed ora stiamo procedendo ad affrontare nuove e stimolanti sfide che proiettano l’azienda, con sempre maggior vigore, verso il futuro”.