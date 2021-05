Gravina, pubblicato l'avviso per i contributi alla scuola d'infanzia

Il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso e l'assessore con delega ai servizi sociali Valentina Cavallaro rendono noto che è stato pubblicato l'avviso relativo al contributo economico per i servizi della prima infanzia (privati e asili comunali) per l'anno scolastico 2020/2021. Il termine per la presentazione delle istanze è il 10 luglio 2021. Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune nella sezione “avvisi in primo piano”. Possono fare domanda i genitori (o chi esercita la patria potestà) dei bambini residenti nel territorio di Gravina di Catania, di età non superiore a 36 mesi alla data del 1° settembre 2020, che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 servizi per la prima infanzia (asili nido, micronidi, spazio gioco per bambini, centri per bambini e famiglie) privati, iscritti all’albo regionale, nonché asili nido pubblici presenti nel territorio del Distretto di Gravina di Catania. La domanda dovrà essere corredata da Certificazione Isee in corso di validità nell’anno 2021.