Servizi Sociali, 780 ragazzi catanesi impegnati nei centri estivi di aggregazione

Sono in corso di svolgimento le attività gratuite dei centri estivi di aggregazione per i ragazzi dai 6 ai 17 anni residenti nel comune di Catania. Fino al 30 settembre, il progetto “Catania Estate 2023”, promosso dall'assessorato ai servizi sociali retto da Bruno Brucchieri in sintonia con il sindaco Enrico Trantino, impegna 780 minori catanesi in iniziative di educazione alla salute, allo Sport, alle arti, alla legalità anche nel periodo estivo attraverso attività sportive, ricreative, laboratori manuali, artistici e musicali, cineforum, teatro, giochi in spiaggia. Da settembre ci sarà anche il recupero scolastico.

Le attività, finanziate dal Ministero delle Pari opportunità e della Famiglia, si svolgono nei 18 centri di aggregazione convenzionati con il Comune, con il coordinamento della Direzione comunale Famiglia e politiche sociali. Il programma prevede attività dal lunedì al venerdì, per due giorni a settimana, dalle ore 9 alle 13, offrendo possibilità di gite, passeggiate in montagna, giornate al mare, percorsi guidati in siti di interesse culturale e paesaggistico. Per tre giorni settimanali l'orario, invece, è quello pomeridiano, dalle 15,30 alle 19,30. Il progetto mira a sviluppare l’educazione alla salute e ai valori tramite lo sport; l’arte come strumento di narrazione e di trasformazione del conflitto; la musica come dialogo interculturale.

"Nella consapevolezza che il merito strategico dell’educazione risiede nel suo potere di promozione e di inclusione sociale; il minore viene posto al centro dell’accompagnamento educativo, inteso come soggetto attivo e protagonista del suo percorso di crescita. Per tutti i minori accolti in tutti i Centri Estivi viene realizzato un raccordo con i servizi territoriali di riferimento, al fine di determinare il progetto educativo individualizzato che meglio risponde ai bisogni dei minori", si legge nella nota del Comune.

Questi gli enti accreditati con il Comune di Catania, che hanno avviato attività nei Centri Estivi e che aderiscono al progetto Catania Estate 2023: Collegio Maria Ausiliatrice, Soc. Coop. Soc. Prospettiva, Oratorio S. Filippo Neri, Ispettoria Salesiana Sicula San Paolo S.M.Delle Salette, Ispettoria Salesiana Sicula Oratorio Sacro Cuore, Ispettoria Salesiana Sicula San Francesco Di Sales, Soc.Coop. Marianella Garcia, I Girasoli Soc. Coop., Soc Coop. Soc. Giovanni Paolo II, Soc.Coop. Solidarietà Che Passione, Aps Dusmet, Consorzio Sol.Co, Ass. Promozione Sociale Spazio 47, Mosaico, La Fenice, Tali Takum, Ass. Primavera, #3p Spazio Polivalente.