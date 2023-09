Servizi sociali: in piazza Università la festa dei centri di aggregazione giovanile

Ottocento bambini e adolescenti sono stati protagonisti ieri, in piazza Università, della seconda festa dei centri di aggregazione giovanile, finanziati con i fondi della Legge 285/97. Dalle ore 10 alle 21 il monumentale quadrilatero cittadino è stato animato da un calendario di sport, giochi, arte e creatività promosso dall'assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali, retto da Bruno Brucchieri, e organizzato dalla direzione Servizi sociali guidata da Lucia Leonardi con la collaborazione dei 18 Cag (centri di aggregazione giovanile) in convenzione con il comune di Catania.

Sono intervenuti il sindaco Enrico Trantino e l'assessore Bruno Brucchieri. Nel corso del pomeriggio i minori afferenti ai Cag e ai diversi progetti hanno messo in scena rappresentazioni musicali e teatrali.

"La giornata di festa vuole mettere in evidenza - afferma l'assessore Brucchieri - i risvolti positivi della legge speciale che ha come obiettivo la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza ed ha come finalità quella di intervenire sulla qualità della vita dei minori, mediante un sistema di servizi volto a promuovere le opportunità di crescita e di partecipazione, a sostenere processi di vita indipendente, ad affiancare la famiglia per sostenere la relazione genitori-figli".