Biancavilla, via libera ai progetti di servizio civile: ecco come presentare domanda

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili di Biancavilla ha dato il via libera a una serie di progetti di servizio civile – frutto di un’intesa del Comune con le locali Pro Loco e Croce Rossa - che offrono l’opportunità a 18 giovani di Biancavilla di prestare un’opera di utilità per il territorio ricevendo in cambio un emolumento. Grazie ai progetti di servizio civile i giovani possono sperimentare i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva. I progetti verranno svolti nelle strutture comunali e riguardano attività sociali, socio-assistenziali, sanitarie e promozione dei beni culturali dell’Etna. La durata del servizio è di 12 mesi per 25 ore settimanali tra il 2022 ed il 2023. I giovani selezionati riceveranno un assegno mensile di 444 euro. La domanda – pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - deve essere presentata entro le ore 14 del 26 gennaio prossimo. Possono presentarla i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età.I criteri di selezione sono indicati dal Dipartimento per le Politiche Giovanile e il Servizio Civile Universale. Il calendario di convocazione al colloquio di selezione sarà pubblicato sul sito dell’Ente che realizza il progetto almeno 10 giorni prima del loro inizio. In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, i colloqui per la selezione potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, nel caso non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza.