San Gregorio, scade il 10 febbraio il bando per il Servizio civile universale

Si ha tempo fino alle ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023 per presentare le domande di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, infatti, hanno pubblicato il Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Tutte le informazioni su: https://www.comune.sangregoriodicatania.ct.it/newsArea.aspx?IDNew=79.

Fra le azioni territoriali finanziate rientra “Zone Comuni”, programma articolato su due progetti denominati rispettivamente “Zone animate” e “Zone informate”. L’età utile per partecipare a questi programmi va dai 18 ai 28 anni. Il Comune di San Gregorio invita i giovani sangregoresi a partecipare al programma di quest’anno. Sono richiesti sedici giovani da impiegare in entrambe le azioni per rafforzare i servizi offerti ai cittadini.

"L’anno scorso abbiamo avuto dei giovani validi che hanno dato un concreto contributo ai servizi e alla collettività sangregorese – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali, Seby Sgroi – spero che anche quest’anno i giovani vogliano vivere questa esperienza costruttiva e formativa e dare il loro contributo alla nostra società". Chi volesse chiedere in presenza informazioni e avere modulistica può recarsi all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) di piazza Marconi, 11, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17.