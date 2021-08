Servizio bagni e docce per i senza tetto in via Teatro Greco

Il servizio bagni e docce per i senza tetto e senza fissa dimora, attivato lo scorso anno alle Ciminiere, su proposta dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Catania, Giuseppe, Lombardo sarà svolto in continuità nei locali messi a disposizione dei Salesiani in via Teatro Greco 32, dove ha sede l'associazione di promozione sociale "Beato Dusmet" diretta da Giuseppe Salamone. Il servizio, previsto dal lunedi al giovedi dalle ore 8 alle 11, ha il coordinamento della Croce Rossa insieme con la cooperativa “il Mosaico” e tutta la rete delle associazioni del presidio leggero. “L'attività di assoluto rilievo sociale - sottolinea l'assessore Giuseppe Lombardo - si inserisce all'interno di un lavoro di prossimità che serve per la presa in carico dei senza tetto e senza fissa dimora e il loro successivo accompagnamento ai vari servizi o inserimento presso dormitori o luogo di accoglienza adeguato. Arricchiamo il ventaglio dei servizi a favore degli ultimi, attraverso un’attività che, su iniziativa del Sindaco Pogliese, ha avuto il suo inizio nei locali delle Ciminiere durante il lockdown riscuotendo apprezzamento e successo nel pieno della pandemia, grazie alla collaborazione delle più significative realtà del volontariato locale, e che alla luce delle temperature torride caratterizzanti la stagione estiva attuale, si rivela maggiormente significativa”.