Settimana della mobilità sostenibile, domenica centro storico chiuso al traffico

E' un weekend all'insegna delle passeggiate culturali e dei tour in bicicletta quello che la Settimana europea della mobilità sostenibile, promossa dall'Amministrazione comunale, propone per sabato e domenica. Il ricco calendario di iniziative, realizzate in collaborazione con enti e associazioni, culminerà domenica con la realizzazione di un'ampia isola pedonale nel centro storico. In programma tour alla scoperta della città e delle risorse naturali del territorio, con escursioni sino ad Acitrezza e all'Oasi del Simeto, e una serie di attività promozionali volte a incentivare l'utilizzo di bici, moto e auto elettriche e i servizi del trasporto pubblico locale. Il primo appuntamento di sabato è per le ore 15,30, in piazza Duomo, per un'escursione in bicicletta di circa 2 ore e 30, con destinazione il porticciolo di Acitrezza, a cura del Cai Catania in collaborazione con EtnaViva in Bici ed EtnaeDintorni. Dalle ore 16 alle 18, con partenza dalla Stazione centrale, pedalata ciclo-turistica fino alle saline di Siracusa, realizzata nell’ambito del progetto “Life Sic2Sic”, a cura dell’Associazione Fiab Catania MontaInBike Sicilia ASD in collaborazione con l’Ispra. Dalle ore 17.30 alle 19,30, con raduno iniziale in piazza Duomo (davanti a Palazzo degli Elefanti), passeggiata storico-culturale con spiegazione in lingua inglese, anche per principianti, alla scoperta dei più antichi monumenti di Catania "Ancient Catania: from the Greek period to the Middle Age”, a cura dell’Associazione Regionale Guide Sicilia. La giornata di domenica è dedicata al tema “In città senza la mia auto”. Diverse aree del centro storico saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 14, dalla zona di piazza Carlo Alberto a quella di piazza Federico di Svevia e via Dusmet, dall'area di via Ventimiglia a quella di via Teatro Greco. Servizi e linee del trasporto pubblico saranno messi a disposizione dei cittadini per consentire il raggiungimento delle isole pedonali e per gli spostamenti all'interno delle stesse aree. La linea Librino Express sarà gratuita dalle ore 8 alle ore 14; il servizio BiCT sarà attivo per l’intera giornata, con utilizzo gratuito delle bici tradizionali disponibili sia al parcheggio R1 (via Plebiscito) che al parcheggio Borsellino (piazza Borsellino). Bici e mezzi elettrici potranno transitare all'interno dell'area chiusa ad auto e moto (eccetto che per residenti e autorizzati). Il programma: in piazza Università, dalle ore 8 alle ore 14, un minibus elettrico Amt ospiterà le iniziative di divulgazione ambientale dell’Ufficio del Mobility Manager di Area; l' Amt promuoverà il servizio di car sharig Amigo recentemente attivato nel territorio della città di Catania; uno stand di Fiab Catania MontainBike Sicilia Asd proporrà minicorsi dedicati all'uso della bicicletta in sicurezza. Tour culturali e naturalistici a piedi e in bici sono previsti sia di mattina che di pomeriggio. Dalle ore 9.30 alle ore 11,30 con partenza da piazza Roma, passeggiata "La Grande Catania, l'arte al di là del regime", a cura dell’Associazione regionale Guide Sicilia; dalle ore 9,30 alle ore 17, con raduno iniziale in piazza Università, pedalata ciclo-culturale e paesaggistico-ambientale “Life Sic2Sic” alla scoperta dell’Oasi del Simeto, a cura di Fiab Catania MontaInBike Sicilia Asd in collaborazione con Ispra e Wwf Catania. Per raggiungere il parco i partecipanti potranno anche utilizzare un Bus di linea, messo a disposizione gratuitamente dall’Amt, che da piazza Borsellino raggiungerà l’ingresso dell’Oasi. Dalle ore 17,30 alle ore 19,30, con partenza da piazza Bellini, passeggiata culturale guidata lungo un percorso che comprende il teatro Massimo, i teatro Sangiorgi, via di Sangiuliano, piazza Manganelli, piazza delle Belle e dintorni, a cura della presidente dell’Associazione Guide Turistiche Catania.

