Settimana Europea Raccolta dei Rifiuti, i progetti di Dusty

Sette giornate di eventi territoriali, quattro grandi progetti di economia circolare, quattordici comuni siciliani coinvolti. Dusty partecipa così all'edizione 2021 della "Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti", voluta dalla Commissione UE all'interno del Programma LIFE+. Dal 20 al 28 novembre si svolgeranno infatti migliaia d'iniziative in altrettante città d'Italia e d'Europa al fine di rendere più consapevoli cittadini e istituzioni sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente per salvare il nostro pianeta.



Dusty declinerà il focus tematico di quest'anno - le Comunità circolari - attraverso quattro importanti azioni così distribuite:



* la "Festa del Baratto" in quattro comuni etnei, in programma nelle date: sabato 20 novembre a Sant'Agata Li Battiati e San Giovanni La Punta, e sabato 27 novembre a San Gregorio di Catania e a Viagrande;

* "Gli eroi del cibo sostenibile" a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) lunedì 22 novembre, e nelle città dell'area catanese Gravina di Catania (22 nov.), Motta Sant'Anastasia (22-25-26 nov.), Misterbianco (23-24 nov.) e

Valverde (25 novembre);

* l'"Orto urbano" in quattro diversi comuni: il 24 novembre a Termini Imerese (PA), il 25 a Paternò (CT), e il 26 ad Aci Bonaccorsi (CT) e a Catania;

* il "Centro comunale del Riuso" a Caltanissetta che sarà inaugurato sabato 27 novembre.





Festa del Baratto



Dusty promuoverà tra i cittadini lo scambio virtuoso e intelligente di oggetti di piccole e grandi dimensioni in buone condizioni e riutilizzabili. Un baratto gratuito ma mediato da una speciale "moneta" coniata per l'occasione.



Gli eroi del cibo solidale



In sinergia con il Banco Alimentare Onlus della Sicilia, Dusty inviterà gli studenti delle scuole e, tramite loro tutti i cittadini, a recuperare dalle credenze di casa quei prodotti alimentari in scadenza o eccedenti, affinché siano redistribuiti equamente agli enti caritativi.





Orto urbano



Gli alunni delle scuole, con il supporto tecnico di Dusty, progetteranno e realizzeranno dei mini-orti urbani destinati alla coltura condivisa di prodotti ortofrutticoli da parte dei cittadini, riscoprendo così l'importanza della terra e del prendersene cura.





Centro del Riuso



Dusty e l'Amministrazione comunale di Caltanissetta inaugureranno il primo Centro di Riuso della città, cioè uno spazio pubblico dove consegnare o ritirare oggetti usati ma ancora validi per essere riutilizzati, recuperati e ricollocati in un mercato solidale.