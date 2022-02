Sfrecciano per le vie del centro senza patente e aggrediscono agenti, denunciate due minorenni

Due ragazze minorenni, rispettivamente di 17 e 15 anni, sono state protagoniste la scorsa notte di un rocambolesco inseguimento per le vie del centro terminato con la denuncia da parte della polizia.

Nello specifico, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, all'altezza di via San Giuliano, gli agenti hanno notato una Fiat Panda che procedeva a forte velocità. Nonostante l'alt intimato dalla volante, le due ragazze hanno ingaggiato un inseguimento, terminato all'altezza del faro Biscari. Una volta scese dall'auto, le due minorti hanno cercato aggredire gli agenti, ma sono state prontamente bloccate, anche grazie all'ausilio di altro personale intervenuto sul posto. Pertanto, dopo aver avvisato la Procura dei minori, le due ragazze sono state denunciate in stato di libertà per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale e riaffidate ai genitori. Alla conducente, inoltre, alla guida del mezzo senza patente, venivano contestate le sanzioni al Codice della Strada relative alla sua condotta.