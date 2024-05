Sfruttamento del lavoro, turni massacranti e nessuna tutela: obbligo di dimora per un 31enne

Un uomo di 31 anni di Adrano è stato sottoposto a misure cautelari per il reato di "reclutamento di manodopera agricola in condizioni di estremo sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno". Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Paternò e del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno fatto luce sulle sue condotte all'interno del giro di sfruttamento che riguardava la raccolta di arance nella zona di Paternò.

L'uomo, secondo l'accusa, reclutava manodopera irregolare dalla tendopoli di Contrada Ciappe Bianche, approfittando della loro condizione di vulnerabilità per sottoporli a turni massacranti di 10-12 ore al giorno, 6 giorni su 7, con retribuzione a cottimo e senza alcun contratto. I lavoratori, inoltre, non ricevevano alcuna formazione sulla sicurezza, non erano sottoposti a visite mediche preventive e non gli venivano forniti i dispositivi di protezione individuale.

Gli investigatori hanno individuato un furgone sul quale gli extracomunitari venivano caricati e portati nei terreni in cui occorreva raccogliere arance. Nello specifico durante l’attività è stato seguito e poi fermato un Fiat Iveco, che aveva prelevato 7 lavoratori e li aveva portati all’interno di un fondo agricolo a Mineo. In quella circostanza, i carabinieri avevano intimato l’alt al mezzo ma l’autista era fuggito, lasciando gli extracomunitari nel vano posteriore. I successivi controlli hanno consentito di accertare che tutti gli occupanti del mezzo erano privi del permesso di soggiorno e non avevano alcun contratto di lavoro.

Uno dei lavoratori, infortunatosi a febbraio, sarebbe stato indotto dall'indagato a mentire ai medici del pronto soccorso per non compromettere l'attività illecita. L'uomo, oltre ad organizzare il lavoro e a fissare le condizioni contrattuali, si occupava anche di reperire i terreni da sfruttare, sia di sua proprietà che di terzi. Le misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti del 31enne comprendono l'obbligo di dimora nel Comune di Adrano, l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione tra le 15:30 e le 03:30 e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'indagato, incensurato, ha ammesso di aver commesso i reati contestati, giustificandosi con la necessità di "conseguire il profitto". L'atteggiamento disinvolto e la gravità delle sue azioni hanno portato all'applicazione delle misure cautelari per scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale