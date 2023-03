Caporalato, Nino Marino (Uila): "Aumentare organico degli Ispettorati del lavoro"

“Siamo grati a Procura Distrettuale e Carabinieri per l’operazione anticaporalato eseguita oggi a Belpasso. L’azione di magistratura e forze dell’ordine, però, va sostenuta da cittadini e consumatori oltre che da grande e piccola distribuzione perché i prenditori, che non meritano di essere chiamati imprenditori, e le loro aziende vengano messe fuori mercato”.

Lo afferma il segretario generale della Uila Sicilia, Nino Marino, commentando la notizia delle misure cautelari eseguite a carico di un imprenditore agricolo di Belpasso e di un extracomunitario, suo presunto complice in qualità di caporale. Dall’inchiesta emerge che è stata una vittima a denunciare le quotidiane pratiche di sfruttamento e vessazione cui era sottoposta insieme con gli altri braccianti. Questa - continua l'esponente sindacale - è la strada maestra per sradicare un fenomeno vergognoso, contro il quale noi della Uila abbiamo combattuto e combattiamo da sempre. Ribadiamo, però, il nostro appello perché quantità e qualità dei controlli, oggi assicurati da un numero davvero esiguo di addetti, siano adeguati alla sfida. Alle istituzioni politiche vogliamo dire in modo chiaro, persino brutale, che mantenere all’osso gli organici degli Ispettorati è un modo per essere complici di criminali che fanno affari violando ogni norma a tutela dei lavoratori”.