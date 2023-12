Sfugge alla polizia e abbandona la marijuana a San Berillo vecchio

Nel pomeriggio del 6 dicembre scorso, personale delle Volanti ha sequestrato a carico di un cittadino straniero 75 grammi di marijuana. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, personale delle volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso Pubblico, perlustrando la via Ventimiglia, in prossimità del quartiere “San Berilllo Vecchio”, ha intercettato uno straniero che, alla loro vista, si è dato alla fuga per le vie del quartiere. L’uomo, immediatamente inseguito a piedi, è riuscito a far perdere le sue tracce e a disfarsi del giubbotto che indossava in cui, successivamente, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e una busta in cellophane, risultata successivamente contenere sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 75.