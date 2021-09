Sgomberato il centro sociale Auro, il sindaco Pogliese: "Restituito alla città bene pubblico"

Il sindaco Salvo Pogliese, con una nota sul suo profilo Facebook, commenta la notizia dell'avvenuto sgombero dell'edificio storico occupato da anni dal centro sociale "Auro". "Questa mattina, alle ore 6, è stato finalmente sgomberato dalle Forze dell’Ordine il Centro Auro di via Santa Maria del Rosario. Uno dei Palazzi di grande pregio architettonico e di disarmante bellezza del nostro Centro Storico, sfregiato e tenuto in pessimo stato a causa di una occupazione abusiva pluridecennale. Viene così restituito alla città un edificio ormai diventato location per rave party, musica a volume altissimo fino all’alba, fenomeni documentati e reiterati di spaccio di sostanze stupefacenti di ogni tipo. Il Centro Auro di “sociale” e di “politico” non aveva più nulla da molto tempo e, a differenza di altre “occupazioni” del passato, era diventato un corpo estraneo nel quartiere. L’edificio di via Santa Maria del Rosario ritorna alla Città - ha contiunuato il primo cittadino - e l’occasione è propizia per annunciare che la nostra Amministrazione ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture un finanziamento di nove milioni di euro, a seguito dell’approvazione di un progetto da noi presentato per la ristrutturazione completa dell’immobile e la sua destinazione a hub turistico e della mobilità sostenibile, per la migliore fruizione del patrimonio Unesco. Un grande intervento che presenteremo nei prossimi mesi. Ringrazio il Prefetto, il Questore, le Forze dell’Ordine e la Polizia locale per la sensibilità dimostrata nel voler sgomberare, nei modi e nei tempi più opportuni, gli occupanti, restituendo a Catania, e presto ai Catanesi, un pezzo di quartiere che le è stato strappato per anni. A noi il compito di farlo rinascere a nuova vita e trasformarlo in luogo vissuto e punto di riferimento per cittadini e turisti".