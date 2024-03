Sgombero della baraccopoli di Paternò, Sinistra Italiana: "Si trovi una soluzione alternativa"

"A Paternò il Sindaco Naso ha scoperto improvvisamente, dopo l'omicidio del giovane bracciante Mohamed Mouna, ucciso perché chiedeva di essere pagato, le condizioni disumane in cui vivono decine di migranti che lavorano, senza contratto e in stato di schiavitù, nelle campagne della Sicilia orientale. Il lavoro in nero a cottimo, lo sfruttamento, in agricoltura dei migranti, è un regalo a padroni schiavisti senza scrupoli e alle mafie e il risultato di politiche migratorie scellerate e di politiche del lavoro vergognose". E' quanto dichiarano Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana, ed il segretario locale Giolì Vindigni.

"Sinistra Italiana, preme, a tutti i livelli, perché si arrivi a una sanatoria sui migranti presenti nel Paese e affinché si attui la proposta sul salario minimo chiesta da tutte le opposizioni e chiede al sindaco di preoccuparsi immediatamente di proporre un'alternativa immediata prima di sgomberare la baraccopoli di Ciappe Bianche e lasciare i migranti sbandati, in mano ai caporali e alle mafie. Dobbiamo ringraziare la Flai Cgil, le organizzazioni di categoria degli altri sindacati - conclude la nota - che si stanno occupando dei braccianti tenendo i riflettori accesi sulla vicenda e le associazioni di volontariato che suppliscono ogni giorno, all'assenza delle istituzioni, per i bisogni primari di questi esseri umani. Che, fuggiti in cerca di una vita migliore, spesso si trovano in situazioni disperate".

"Ho già chiesto al Prefetto Maria Carmela Librizzi -aveva già detto il primo cittadino di Paternò, Nino Naso, nei giorni scorsi - di convocare un tavolo tecnico con le forze dell'ordine, i sindacati e tutte le associazioni che già operano sul territorio per trovare una soluzione adeguata e permettere il ricollocamento delle persone che, attualmente, vivono in una condizione indecente, di estremo degrado".