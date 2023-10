San Berillo, in corso lo sgombero del bazar abusivo di via Buda

In corso dalle prime ore di questa mattina lo sgombero del bazar abusivo presente in via Buda, nel quartiere di San Berillo Vecchio. Un accampamento all'aperto con servizi igienici all'aria aperta, cucina in strada e animali che scorrazzavano beccando tra i rifiuti. Vigili del fuoco, carabinieri, polizia e personale della nettezza urbana sono impegnati in un'azione finalizzata al ripristino di legalità e decoro dell’intera area.

L'intervento rientra in attuazione di specifiche direttive del Ministro dell’Interno e sulla base di strategie di intervento condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’individuazione di fenomeni di illegalità nel quartiere di San Berillo vecchio. Una vasta operazione di controllo del territorio ad alto impatto, con perquisizioni, identificazione e controllo di persone.

Nelle scorse settimane l’insediamento abusivo era stato segnalato più volte dai cittadini, irritati e preoccupati per la costante situazione di degrado dell’area. Allo sgombero è presente anche il sindaco Enrico Trantino: "Questa è una situazione abusiva che va oltre ogni immaginazione ed è giusto che sia rimossa".