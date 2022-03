Sgombero corso Sicilia, Ugl a fianco del Comune ma avverte: "Sicurezza nel rispetto di chi ha bisogno di aiuto"

Sull’attività di ripristino del decoro in corso Sicilia a Catania, interviene anche la Ugl etnea con una nota del segretario territoriale Giovanni Musumeci. “L’azione di contrasto al degrado e per l’incremento del livello di sicurezza, in una delle zone più importanti della città, peraltro prevista dalle ordinanze in vigore, non può non essere condivisa soprattutto oggi che la situazione era diventata insostenibile. A maggior ragione in un contesto in cui, principalmente per i senza tetto, il Comune si è impegnato in ogni modo a trovare le valide alternative che avrebbero potuto accompagnare le loro necessità".

"Auspichiamo quindi - aggiunge Musumeci - che l’attenzione su questa, come altre aree fortemente degradate della nostra città, sia costante e continua nel rispetto di chi ha bisogno e deve essere adeguatamente aiutato e non lasciato all’abbandono, del territorio e dei cittadini che ci vivono, con particolare riferimento ai lavoratori ed agli imprenditori che invocano sempre più decoro e sicurezza".