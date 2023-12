Sgombero dello studentato occupato, Leone e Lima (PD): "Si trovi una soluzione"

A Catania, una città "in preda alle emergenze civili e sociali come ci ricorda la cronaca di queste ore, si procede allo sgombero dello studentato 95100 che offre servizi gratuiti di assistenza e di consultorio gestito da Non una di meno. Uno sgombero assolutamente ingiustificato visto che i locali giacevano da anni in stato di abbandono. Chiediamo che si fermino immediatamente le operazioni di sgombero e che si trovi una soluzione per mantenere operativa una struttura che offre servizi sociali essenziali e copre le mancanze colpevoli delle istituzioni".

E' quanto affermano Mariagrazia Leone, segretaria della federazione catanese del Pd, e Sergio Lima, componente delle segreteria regionale e della direzione nazionale Dem. Secondo i dirigenti Dem, infatti, "a Catania la graduatoria per l’assegnazione di una casa popolare conta oltre seimila nuclei familiari, oltre 3000 sono gli sfratti annuali quasi sempre per morosità incolpevole e più di duemila sono le richieste di contributo per l’affitto. Sempre a Catania il sistema dei consultori, come in tutta la regione, soffre - concludono - carenze di organico e di spazi adeguati. Eppure si decide lo sgombero di una struttura, in stato di abbandono, in cui venivano offerti servizi gratuiti di assistenza".