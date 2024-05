"Paga o ti distruggiamo l'auto", sgominata banda del "cavallo di ritorno": tre arresti

La polizia di Catania, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, ha sgominato una banda di ladri di auto che agiva nel capoluogo etneo con il metodo del "cavallo di ritorno". Tre uomini, di 29, 39 e 55 anni, sono stati raggiunti da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari non custodiali, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, che dispone per loro l'obbligo di dimora nel comune di residenza.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla squadra Mobile - sezione reati contro il patrimonio e la P.A., hanno preso avvio dalle denunce di due distinti furti di autovetture avvenuti la notte del 6 marzo 2022. Gli accertamenti hanno permesso di identificare i responsabili dei furti e di ricostruire il modus operandi della banda.

I ladri, dopo aver rubato le auto, contattavano i proprietari attraverso la carta di circolazione lasciata all'interno dei veicoli, chiedendo loro una somma di denaro per la restituzione. In caso di rifiuto, minacciavano di distruggere l'auto. La banda, inoltre, era solita agire durante il fine settimana, in zone precise del capoluogo, con il dispiego di una tecnica talmente rapida da garantire loro la sottrazione di più veicoli nella stessa serata.

Curioso, infine, il fatto che due degli indagati fossero già stati arrestati in flagranza di reato il 23 aprile 2022, sempre per furto aggravato di autovettura commesso nel centro storico di Catania.

