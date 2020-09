Sgominate due bande di rapinatori: rubavano nei tir e nelle case durante il lockdown

La polizia di Catania, in due distinte operazioni, ha catturato gli autori di diversi reati predatori avvenuti in città. Gli agenti della squadra mobile hanno sgominato due gruppi criminali dediti uno alle rapine ai tir e l'altro ai furti in appartamento: 13 gli arresti, 7 in flagranza di reato e 6 in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere.

Il gruppo criminale specializzato nelle rapine in appartamento è stato scoperto dalla polizia: durante il periodo del lockdown: i ladri sono riusciti a trarre da tale situazione di emergenza sanitaria vantaggi, sfruttando le prolungate assenze dei proprietari dalle proprie abitazioni dovute alle interminabili attese per l'accesso ai supermercati. Durante una conversazione intercettata dagli agenti della Mobile, uno di loro ha affermato: "Con questo fatto del corona virus se becchi la famiglia che deve andare a fare la spesa, tu puoi stare sicuro che nella loro casa ti puoi fare anche un chilo di pasta ed una spaghettata".

Scoperta anche una banda di rapinatori di tir. Sono Rosario e Giovanni Drago di 57 e 28 anni, Lorenzo Giuffrida di 50, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, Mauro Pane' di 45, Luigi Laudani di 57, Michele Lombardo di 44 e Francesco Lo vecchio di 52. La polizia ha intercettato e pedinato a distanza la notte tra il 17 ed il 18 settembre due autovetture sospette, una delle quali con targa alterata, che stavano tallonando un autoarticolato di un nota impresa attiva nel settore alimentare sulla tangenziale di Catania.

