Il Comune di Catania cerca un gestore per introdurre i monopattini in sharing

Il sistema di utilizzo condiviso non comporterà alcuna spesa per l’amministrazione comunale, essendo a carico del futuro gestore che chiederà una tariffa di utilizzo

L’amministrazione Comunale di Catania ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per ricercare operatori economici interessati a presentare un'offerta alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici nel territorio cittadino. Dopo le sperimentazioni in corso sul car sharing e sul bike sharing, quest’ultimo in fase di rilancio nei prossimi giorni dall’Amt, il Comune intende promuovere la mobilità sostenibile prevedendo l’estensione di queste forme di "uso collettivo" anche ai monopattini elettrici. Si da quindi seguito all’iniziativa deliberata nello scorso mese di gennaio dalla giunta Pogliese, su proposta dell’assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono, in cui si è stabilito che la flotta dovrà essere costituita da un minimo di 300 a un massimo di 1000 monopattini, eventualmente incrementabili.

Il servizio che si intende avviare, presumibilmente tra circa due mesi, a conclusione delle procedure di sondaggio di mercato, attiene alla gestione di un sistema di monopattini elettrici, dotati di interfaccia di bordo con sistema di gestione digitale e funzionanti anche in assenza di postazioni fisse in aree pubbliche per il ricovero di monopattini e garantito per sette giorni la settimana, festivi compresi. Il termine di scadenza per l'invio dell’invito a presentare proposte scade il prossimo 11 maggio. Il Comune di Catania ha previsto che i monopattini siano provvisti di un sistema di geolocalizzazione in grado di delimitare l’area di attivazione del servizio, con un meccanismo automatico di limitazione nelle zone individuate per la percorrenza a velocità ridotta.

Il sistema di localizzazione digitale dovrà anche garantire la prenotazione rapida fino al momento dell’utilizzo del monopattino, che si potrà guidare anche senza prenotazione. Gli operatori dovranno attivare un call center, contattabile sia telefonicamente che con app e per tutta la durata del servizio di sharing e assicurare la presenza di una base logistica nel territorio di Catania. All’azienda è fatto obbligo, inoltre, di garantire che il servizio si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale. Tra gli standard di servizio, il Comune ha previsto che i monopattini siano anche dotati di un sistema tecnologico in merito all’ubicazione delle aree nelle quali è consentita la sosta, che dovranno essere provvisti di una sigla identificativa, oltre al logo dell’azienda e del Comune di Catania. L’onere economico per attuare il servizio sarà completamente a carico dell’operatore che si aggiudicherà il bando di gara, il quale avrà diritto a fissare una tariffa per l’utilizzo a noleggio dei mezzi messi a disposizione. Il sistema non comporterà, pertanto, alcuna spesa per l’amministrazione Comunale.