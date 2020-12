Si cerca il 17enne Ruggero La Porta, scomparso da casa senza telefono

Sono ore di apprensione per i familiari del 17enne Ruggero La Porta, studente della classe 2^ sez E del liceo classico Mario Cutelli di Catania. Si è allontanato dalla sua abitazione di viale Libertà questa notte, senza cellulare e senza la sua minicar. Ha lasciato una lettera in cui manifestava il proprio malessere, cosa che ha indotto chi lo conosce a pensare anche al peggio. Il padre ha lanciato un appello, invitando chiunque dovesse riconoscerlo a fornire notizie utili. E' bene in questi casi rivolgersi alle autorità: carabinieri e polizia sono già all'opera per ritrovarlo. Anche sulla pagina Facebook del licelo Cutelli è stato pubblicato un post con i numeri da chiamare in caso di segnalazioni:

+39 366 682 1609 /095 6136280. "Ruggero siamo tutti in apprensione per te. Qualunque cosa sia accaduta ti siamo vicini", conclude il post.