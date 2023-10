Si cerca Quisquilla, scappata dall'area di sgambamento in zona Vulcania

Ieri mattina una femmina di levriero galgo spagnolo è scappata dall'area di sgambamento zona Vulcania di Catania. "Era stata riscattata dalle Perreras. La volontaria che l'aveva adottata è disperata. La cagnolina che si chiama Quisquilla, è molto paurosa. Si consiglia per chi dovesse avvistarla di chiamare immediatamente i seguenti contatti: 349/2807975 oppure 340/1226381, chiedere di Mariangela. Si sconsiglia di rincorrerla potrebbe essere peggio", si legge nell'appello giunto alla nostra redazione da parte di Anta onlus Regione Sicilia. "Questa razza di cani corre velocemente, è potrebbe rischiare di essere investita da una macchina. Al momento della scomparsa indossava un collarino beige con medaglietta dove è riportato il contatto telefonico della proprietaria. Da alcune segnalazioni pervenute, sarebbe stata vista zona Nesima, ospedale Garibaldi nuovo. La squadra di volontari rectasi in zona non l'ha però trovata. Si è come dileguata". "Ricordiamo che chiunque l'avesse magari presa, è tenuta a restituirla, perchè ha il microchip. La mancata restituzione costituisce reato di appropriazione indebita. Inoltre a chi la fa ritrovare si offre una lauta ricompensa", conclude la nota