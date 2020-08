Si è spento a 97 anni l'ultimo partigiano catanese

Si è spento a Catania Santino Serranò, 97 anni, l'ultimo partigiano vivente dei tanti etnei che parteciparono alla Lotta di Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Lo ha reso noto l'Anpi Sicilia che lo ricorda come "una figura integerrima che ha contribuito a liberare l'Italia, martoriata e disonorata dalle atrocita' fasciste" esprimendo "condoglianze alla famiglia, e solidarietà all'Anpi di Catania".

Nato a Siracusa il 23 aprile del 1923, residente da tanti anni nel capoluogo etneo, all'atto dell'armistizio del'8 settembre era militare nella Marina in Liguria, nel presidio di La Spezia. Successivamente, dopo un breve periodo di rifugio a Vezzano Ligure, si aggregò alle formazioni partigiane operative in Liguria. Per lungo tempo fece parte della Brigata Lunigiana di "Giustizia e Liberta'", comandata da Amelio Guerrieri, - battaglione " Antonio Cintoli"- operativa nella IV zona. Santino Serranò ha preso parte alla battaglia del Monte Gottero, uno degli episodi più rilevanti della Lotta di Liberazione nella provincia di La Spezia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Serranò, dopo lunghe peripezie vissute con il suo battaglione, in una zona totalmente ricoperta dalla neve, martoriato dal freddo intenso, riusci' a salvatasi dall'accerchiamento nazifascista. Negli ultimi anni è stato presidente onorario dell'Anpi di Catania, partecipando a tutte le iniziative.