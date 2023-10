Si finge operatore assicurativo e raggira online una donna: denunciato catanese

A San Sperate, nel sud della Sardegna, i carabinieri dopo la denuncia presentata da una quarantanovenne del posto, hanno denunciato per truffa aggravata un diciannovenne catanese, residente ad Aci Catena, incensurato. La donna aveva ricercato sul web occasioni particolarmente favorevoli per assicurare la propria autovettura ed era così entrata in contatto telefonico con il ragazzo che, fingendosi operatore assicurativo, l'aveva raggirata, inducendola telefonicamente con abili argomentazioni ad attivare una polizza assicurativa per corrispondergli un bonifico di 265 euro. Inutile dire che la copertura assicurativa non è mai partita come successivamente accertato dalla donna, contattando la sede centrale dell'Istituto assicurativo. I carabinieri sono arrivati all'identificazione del giovane grazie anche alla collaborazione dei colleghi di Catania.