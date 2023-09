Siap: "Mancanza di cultura della sicurezza nel pubblico impiego, forze di polizia comprese"

"Nei giorni in cui l'agenda setting è concentrata si parla della sicurezza sul lavoro solo in occasione delle tragedie che pesano solo sui lavoratori, nel pubblico la situazione più grave”. Così in una nota Tommaso Vendemmia, segretario generale del Sindacato Italiano appartenenti Polizia Siap-Catania, che spiega: "Questo può essere attribuito principalmente alla scarsa cultura della sicurezza tra i dirigenti pubblici che, per mancanza di formazione e/o risorse, non riescono a garantire il rispetto delle norme".

Il Segretario rincara: "Mentre nel settore privato le regole sono chiare e le imprese devono attenersi rigorosamente alle procedure di sicurezza sul luogo di lavoro, a fronte dei numerosi controlli da parte di diverse autorità (Asp, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, ecc.), nel settore pubblico il controllo è quasi inesistente e, tra l'altro, spesso auto gestito. Per normativa, infatti nel pubblico viene tutelato l'interesse economico pubblico piuttosto che l'ambiente di lavoro e i lavoratori. L'attuale Testo Unico 81/2008 solleva il datore di lavoro pubblico dalla responsabilità della sicurezza sul luogo di lavoro, limitandosi ad obbligarlo a produrre una semplice richiesta di intervento all'ente che ha in carico i luoghi di lavoro (solitamente gli stessi Ministeri), poiché - quasi sempre - non ha il potere di spesa, che è di natura pubblica e le finanze dello Stato non permettono di avere uffici e luoghi moderni - ad esempio gli edifici scolastici".

Vendemmia entra nello specifico della Polizia di Stato: "A titolo di esempio, possiamo menzionare la situazione nelle strutture della Polizia di Catania. Dei 10 edifici che compongono l’insieme della Polizia di Stato, nessuno di questi è conforme alle normative sulla sicurezza antincendio, antisismica e dell'ambiente di lavoro. Il paradosso è che il controllo sul rispetto delle normative è affidato alla stessa Polizia, concedendo, peraltro, numerose deroghe e attuando procedure per l'accertamento delle eventuali responsabilità difficilmente realizzabili. La naturale conseguenza è il proliferare di luoghi di lavoro poco sicuri spesso insalubri, e costosi nella gestione. Nessuna programmazione o progettazione per migliorare e risparmiare perché questo stato di cose costa alle casse dello Stato. Certamente non è d’esempio per i cittadini che a loro volta ricevono servizi pessimi, scuola, sanità e sicurezza il vero fanalino di coda della pubblica amministrazione. Nonostante i vari tentativi del sindacato di Polizia di segnalare le irregolarità agli enti di controllo i risultati tardano ad arrivare e si resta in edifici fatiscenti sognando “la Cittadella della Polizia" grande incompiuta nella provincia di Catania con uno strascico di polemiche e responsabilità da accertare "che non si farà mai".

Vendemmia entra ancor più nello specifico della questione sicurezza dei luoghi di lavoro della polizia di Stato: "La polizia di Stato si colloca in cima alla lista dei trasgressori in termini di sicurezza sul lavoro; ad oggi, registriamo oltre 20 anni di ritardo nell'elaborazione dei documenti che valutino i rischi legati al lavoro svolto dai poliziotti. Le questioni legate allo stress correlato al lavoro, all'uso dei dispositivi di protezione individuale e all'esposizione ai rischi durante le operazioni di polizia non sono documentate, con un impatto negativo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori della Polizia. Possiamo affermare con certezza che i poliziotti sono gli unici lavoratori privi “ per legge” di protezione nei luoghi di lavoro-. Il Segretario fornisce diversi esempi concreti - I poliziotti che operano sulle moto, noti come 'falchi', lavorano senza protezioni da cadute e caschi a causa, sembrerebbe, della mancanza di fondi, gli uffici denunce e passaporti sono irricevibili; la Polizia stradale, è spesso costretta ad operare in modo isolato nei rilievi degli incidenti a causa della mancanza di pattuglie; il personale dei reparti mobili, impiegato negli hotspot, è costretto a lavorare all'aperto per oltre 6 ore sotto il sole, senza forniture di acqua o la disponibilità di strutture di protezione; e di questi esempi se ne potrebbero fare a decine. Auspichiamo un cambio di rotta, a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia di Stato", conclude il segretario Tommaso Vendemmia.