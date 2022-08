Polizia stradale, via alle proteste: "Condizioni di sicurezza insufficienti"

Domani dalle 10 alle 12, il Siap organizza un sit in di protesta in via Etnea, davanti la prefettura, con la distribuzione di un volantino ai cittadini per sensibilizzare il Dipartimento a intervenire in questa provincia in merito alle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i colleghi della Polizia stradale che dovrebbero assicurare la vigilanza e il controllo degli utenti nel tratto della tangenziale ovest di competenza.

Il Siap rivendica migliori condizioni di lavoro soprattutto per la sicurezza degli operatori ancora orfani - dopo 14 anni dalla legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro -, di un elaborato normativo, cosiddetto Dvr (del datore di lavoro-dirigente del Compartimento) che valuti i rischi a cui sono sottoposti, in modo che i poliziotti possano svolgere il loro compito di tutori della legge in sicurezza e per la sicurezza dei cittadini. Durante la mattinata due delegazioni del Siap consegneranno una lettera scritta al questore e al prefetto di Catania.