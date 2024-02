Siccità, 600 mila euro dalla Regione per il Consorzio di bonifica 9 di Catania

Un contributo straordinario di 600 mila euro dall'assessorato regionale dell'Agricoltura in favore del Consorzio di bonifica 9 di Catania per la realizzazione di due linee di pompaggio provvisorie che consentano di attingere alle acque del lago di Lentini, nel Siracusano. L'obiettivo è garantire l'approvvigionamento idrico alle aree circostanti che ricadono nella Piana di Catania

"L’intervento – dice l'assessore Luca Sammartino – ci consentirà di agire celermente per sopperire allo stato emergenziale di crisi idrica in attesa della realizzazione del più ampio progetto di ammodernamento della stazione di pompaggio i cui lavori sono già stati appaltati e saranno completati entro la fine dell'anno. Il governo Schifani è in prima linea per arginare tutte le criticità legate alla siccità che sta mettendo in difficoltà il comparto agricolo siciliano".