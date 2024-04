Siccità, il grido d'allarme di Maniace: "A breve non avremo più acqua"

La questione relativa alla crisi idrica è ormai da tempo un tema all'ordine del giorno su tutto il territorio siciliano. Una condizione critica che coinvolge anche il paese di Maniace, comune ricadente nella zona del Parco dei Nebrodi e facente parte della città metropolitana di Catania. La gravità della situazione si percepisce immediatamente incontrando diversi cittadini del posto: da mesi infatti alcuni di loro non usufruiscono del servizio idrico in maniera regolare.

La mancanza d'acqua nelle case degli abitanti è un problema concreto e diventa una terribile criticità con l'avvento del caldo estivo. In vista della bella stagione, infatti, aumenta la preoccupazione dei maniacesi, soprattutto di quanti necessitano di questo bene di prima necessità pure per svolgere il proprio mestiere di allevatore o agricoltore.

Per dialogare sulla questione è andato in scena un incontro organizzato dall'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Franco Parasiliti Parracello, che ha coinvolto la cittadinanza e autorità. Un confronto tra le parti al fine di individuare possibili soluzioni. Dal Comune, intanto, è partita una richiesta ufficiale indirizzata alla Regione Siciliana e se non sarà considerata è stato già annunciato che ci si rivolgerà direttamente al presidente della Repubblica.

"Circa due mesi fa si è verificata una crisi pazzesca per la mancanza di acqua ad uso umano - tuona il primo cittadino maniacese -. La gente prendeva l'acqua ogni 6 giorni. Una situazione che non può andare avanti in questo modo. Viviamo sui Nebrodi e ci sono delle sorgenti che sono una meraviglia. Circa 100 litri di acqua al secondo confluiscono nel torrente Martello. Considerata questa situazione mi sono subito adoperato per accertare che quest'acqua potesse essere utilizzata per uso umano. Mi sono chiesto perché il popolo di Maniace debba soffrire la sete".

L'appello del sindaco di Maniace a Schifani e Sammartino

"Io mi rivolgo al presidente della Regione che parla di navi, dissalatori - tuona Franco Parasiliti Parracello -. Presidente e assessore all'agricoltura (Sammartino, ndr) noi non chiediamo chissà cosa: vogliamo che ci venga data l'autorizzazione, senza andare al Parco, al Genio Civile, all'Autorità di Bacino o alla Sovraintendenza per utilizzare quest'acqua. Chiediamo una deroga. Mi rivolgo poi alla Protezione Civile - prosegue il primo cittadino -. Si tratta di intervenire subito, urgentemente, perché questo popolo ha bisogno di acqua. Facciamo delle condotte provvisorie in attesa di redigere un progetto definitivo. Intanto mettiamo dei tubi, prendiamo l'acqua e portiamola alla popolazione".

"Non è possibile che nella contrada di Sant'Andrea e contrada Semantile oltre 100 famiglie sono senza acqua potabile o per uso umano. È inconcepibile questa situazione. È inutile parlare di progresso: bisogna andare a risolvere i problemi concreti delle persone. Mi interessa poco se poi verrà rinviata la rata, certo sono cose importanti, ma oggi si deve lavorare affinché il popolo di Maniace abbia l'acqua. Se continua questa siccità tra un mese qui ci sarà la rivoluzione".

"L'acqua è un bene e non si scherza con l'acqua - conclude Franco Parasiliti Parracello -. Invito perciò i responsabili del governo a consentire a Maniace di avere una deroga per poter attingere subito nonché qualche finanziamento per fare una condotta volante e portare l'acqua ai cittadini".